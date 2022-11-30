Россия предостерегла Запад от применения спутников в военных целях

Российская армия будет считать их мишенями для ударов

Якобы гражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что с использованием этих спутников решаются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.

По словам Ермакова, провокационное применение гражданских спутников "как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом".

Представитель российского МИД призвал все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях, сообщает РИА Новости.

В октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Константин Воронцов указал на "чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине". Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах.

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