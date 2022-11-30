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Киев рассчитывает на дополнительные средства ПВО из США

08:58
  • среда
  • 30 ноября 2022

Источник в Пентагоне подтвердил, что такая возможность рассматривается

Правительство Украины рассчитывает, что до конца 2022 года США осуществят дополнительные поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
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По утверждению чиновника, западные союзники Киева "точно знают, что нам будет необходимо сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце". Однако некоторые вопросы по-прежнему обсуждаются.

Как пояснил Ермак в комментарии для The Financial Times, это касается передачи Украине танков, истребителей, ракет большого радиуса действия и средств ПВО.

Источник в Пентагоне заявил, что "речь может идти частично о поставках средств ПВО, которые мы можем передать прямо сейчас, и частично о тех, которые можно будет отправить позднее".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад должен делать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО). По мнению главы Пентагона, удовлетворение таких "неотложных" потребностей поможет "защитить энергетическую инфраструктуру Украины и обеспечить теплом ее детей".

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