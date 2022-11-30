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"Желание подбодрить": слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО объяснили

09:34
  • среда
  • 30 ноября 2022

Но практическая цена им - ноль

Триумфа Украины на саммите НАТО в Бухаресте не случилось - тема была одной из главных, но Венгрия заблокировала участие украинского представителя. Генеральный секретарь Альянса заявил, что вступление в военный блок, конечно, состоится, но когда это будет, не пояснил, сейчас присоединение к альянсу невозможно. Столтенберг сосредоточил внимание на важном решении -  союзники сделали дополнительные обещания в рамках пакета помощи Украине. Пока он будет состоять из генераторов и топлива.

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Это просто политическая демагогия из уст генсека НАТО. На самом деле все прекрасно понимают, в том числе и он сам, что никакое членство в Альянсе Украине не светит, и светить уже не будет. Другое дело, что, исходя из политической конъюнктуры, из желания подбодрить киевский режим, делаются такие заявления. Но их практическая цена – ноль", - сказал Коротченко.

Полную версию комментария смотрите в видео.

 

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