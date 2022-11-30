Европейцы пытаются найти новые источники поставок газа

От сотрудничества в энергетике между мировыми державами остались лишь воспоминания. Европейские страны, привыкшие десятилетиями стабильно получать российские углеводороды по доступной цене, судорожно ищут новые источники поставок. По мнению аналитиков Financial Times, настал переломный момент. Европа пытается ввести некий потолок цен на российскую нефть и на российский газ.

"Это анекдот.… Это предложение никому не принесет пользы, даже если возникнут чрезвычайные условия, с которыми мы столкнулись в августе. Это не ограничение", - говорит Симона Тальяпетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра "Брейгель".

Это политики видят своей целью наказать Россию, а люди из энергетического сектора понимают, что любые потолки могут оказаться дырявыми, и Европа просто останется с пустыми хранилищами. Вице-премьер Александр Новак сказал коротко: введете потолок - поставок не будет.

В друзьях согласья нет. Поляки, выпавшие из реальной повестки, хотят российскую нефть вообще по 30 долларов. А простые европейцы, пока не похолодало, выходят на улицы с напоминанием: может быть, о простых людях вспомните? Чем за газ и за свет платить при таких ценах?

Немецкие журналисты пишут в журнале Focus в свете того, что Соединенные Штаты начали борьбу с инфляцией и потратят миллиарды на свою энергетическую безопасность, перед европейской промышленностью стоит дилемма ей уходить сразу или остаться ненадолго?

Лучшие друзья европейцев, лишившие ЕС "Северных потоков", заставляющие натягивать странные потолки над российским нефтегазом, тем временем налаживают сотрудничество с бывшими врагами рода человечества.

На климатическом саммите в Египте бывший Госсекретарь Джон Керри пожимает руку Николасу Мадуро, президенту Венесуэлы, как родному. Мадуро американцы не так давно пытались свергнуть, устроив госпереворот, привести к власти дрессированного лидера Хуана Гуайдо. И вдруг новость: американцы начинают совместный проект в области добычи нефти. Сегодня у кого нефть, тот и друг.

А европейцам остается натягивать потолки, в ожидании энергетической победы над Россией. Хотя в действительности все не так как на самом деле.

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