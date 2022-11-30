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Минобороны показало работу "Градов" в зоне СВО

08:57
  • среда
  • 30 ноября 2022

Для наведения используются беспилотники "Орлан-10"

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град", задействованных в спецоперации по защите Донбасса.

Получив координаты противника, артиллеристы из района боевого дежурства выдвигаются на огневую позицию. Для разведки и контроля поражения целей наши военные применяют беспилотники. На этот раз работали по скоплению живой силы и легкобронированной технике националистов.

Выпустив ракеты, расчёт РСЗО оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар украинских радикалов.

"Поступает команда на цель - выдвигаемся на огневую позицию. Старший офицер на батарее ориентирует машину, мы наводим. Навелись - докладываем, что готово, открываем огонь", - говорит заместитель командира взвода РСЗО "Град".

Для наведения артиллерии наши военные используют беспилотники "Орлан-10", оборудованные комплексом радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Они способны выявлять скопление сотовых абонентов в лесах и заброшенных постройках, а также блокировать мобильную связь и рассылать СМС на определенной территории.
 

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