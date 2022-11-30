В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Отряд под командованием капитана Игоря Голосова во время освобождения одного из населённых пунктов вступил в ближний бой с группой националистов, которые укрепились в здании. В ходе штурма Игорь лично уничтожил семерых боевиков и не допустил потерь среди наших военных.

Ефрейтор Захар Кондыбко, получив данные о нахождении украинских радикалов в населённом пункте, скрытно подобрался к их позициям и огнём из подствольного гранатомёта ликвидировал не менее десяти неонацистов.

Ефрейтор Максим Павлов во время доставки боеприпасов на передовую попал под артиллерийский обстрел, его автомобиль загорелся. Не теряя самообладания, Максим отвёл машину в безопасное место и самостоятельно потушил огонь. Благодаря отваге ефрейтора Павлова были сохранены жизни его сослуживцев, а также грузовик и весь находившийся в нём боекомплект.

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