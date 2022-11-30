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Крупный пожар в торговом центре в Красноярске попал на видео

08:59
  • среда
  • 30 ноября 2022

Пострадавших нет

В Красноярске сегодня утром пожарные боролись с крупным возгоранием в торговом центре "Взлетка Плаза". Полыхали кровля и фасад здания.

Огонь быстро распространился на площади в 200 квадратных метров. Для его локализации спасателям потребовалось несколько часов. К этой минуте пожар полностью ликвидирован, сообщений о пострадавших нет.

На месте происшествия работали 60 человек, задействовали 18 единиц техники. Также к работе были привлечены три экипажа ДПС, которые контролировали движение в районе ближайших улиц, часть из которых пришлось перекрыть.

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