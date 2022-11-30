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Корабль "Шэньчжоу-15" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией

09:05
  • среда
  • 30 ноября 2022

Экипаж проведет на орбите шесть месяцев

Три члена экипажа китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" успешно перешли на орбитальную станцию "Тяньгун".

Космический корабль стартовал накануне с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. В ближайшие пять дней на станции будут работать две группы тайконавтов. Впервые в истории космонавтики Поднебесной ротация пройдет прямо на орбите. Прибывший экипаж проведет на "Тяньгун" шесть месяцев и подготовит её к реализации новых космических проектов.

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Корабль "Шэньчжоу-15"
Корабль "Шэньчжоу-15"
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