Корабль "Шэньчжоу-15" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией

Экипаж проведет на орбите шесть месяцев

Три члена экипажа китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" успешно перешли на орбитальную станцию "Тяньгун".

Космический корабль стартовал накануне с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. В ближайшие пять дней на станции будут работать две группы тайконавтов. Впервые в истории космонавтики Поднебесной ротация пройдет прямо на орбите. Прибывший экипаж проведет на "Тяньгун" шесть месяцев и подготовит её к реализации новых космических проектов.

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