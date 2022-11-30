Ночь на 30 ноября стала в Москве рекордно холодной

Температура в столичном регионе падала до 17,5 градуса мороза

Ночь на среду, 30 ноября, оказалась в Москве самой холодной с начала сезона. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Как уточнила метеоролог, столбики термометров ночью опускались в Москве до минус 12 градусов, в Подмосковье — до минус 17,5 градуса.

Рекордно низкое температурное значение для Московского региона было зарегистрировано на границе с Владимирской областью на метеостанции Черусти, сообщает РИА Новости.

В течение дня 30 ноября, по прогнозу Гидрометцентра, в Москве днем температура составит от минус 7 до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 9 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в последний день осени в Москве наступят январские морозы: температура опустится до значений второго месяца зимы. Но к концу следующей недели немного потеплеет.

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