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Зеленский предложил Западу взять шефство над Украиной

10:01
  • среда
  • 30 ноября 2022

Такой механизм Киев разработал для сбора денег на восстановление Украины

На восстановление Украины требуется более 1 трлн долларов. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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По словам политика, для привлечения средств разработана система шефства, которая позволит другим странам и их компаниям заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия Украины.

По утверждению Зеленского, интерес к шефству уже проявлен со стороны Франции и Великобритании, Нидерландов и Германии, Дании и Финляндии, Италии и Турции, Польши и Португалии, Чехии и Словении, Латвии и Эстонии, Швейцарии и Словакии, Австрии и Греции, Канады и США, Японии и Австралии, сообщает ТАСС.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признает необходимым создание международного реестра ущерба, якобы причиненного Россией Украине. Кроме того, в резолюции отмечается необходимость создания механизма для возмещения убытков за счет российских средств.

В Кремле заявили, что резолюция о выплате "репараций" Украине формализует "грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы".

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Владимир Зеленский
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