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МИД отверг обвинения в помощи Ирану с созданием ядерного оружия

10:21
  • среда
  • 30 ноября 2022

Это беспочвенные инсинуации, подчеркнули в ведомстве

Сообщения о том, что Иран якобы просит у России помощи для ускорения создания ядерного оружия — попытки со стороны западных стран посеять панику, раздув иранскую угрозу. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента российского Министерства иностранных дел по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
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Дипломат напомнил, что западные страны проявили недобросовестность и пошли на сознательную провокацию, приняв в МАГАТЭ антииранскую резолюцию. В том же ряду стоят раскручиваемые западными СМИ сообщения о якобы намерении Ирана приобрести у России некие "материалы для ядерного топлива".

Ермаков подчеркнул, что российско-иранское сотрудничество в области мирного атома не является ни для кого секретом, оно полностью соответствует обязательствам Москвы по нераспространению ядерного оружия.

Авторы слухов о якобы просьбе Ирана к России помочь в создании ядерного оружия используют такие инсинуации, чтобы оправдать собственные просчеты, заявил представитель МИД. Однако раз за разом эти горе-стратеги терпят неудачу, цитирует Ермакова РИА Новости.

В августе в иранской Организации по атомной энергии рассказали, что Иран действительно располагает техническими возможностями для создания собственного ядерного оружия. Руководитель агентства Мохаммад Эслами подчеркнул, что задача создать атомную бомбу не стоит на повестке дня в Иране, а обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований.

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