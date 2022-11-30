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СБУ пришла с обыском в женский монастырь

10:35
  • среда
  • 30 ноября 2022

Рейды продолжаются

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино в Закарпатской области.

"СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви. На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь", - сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем telegram-канале.

Ранее СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру, которая находится в ведении Московского патриархата УПЦ. Силовики проверяли помещения на наличие оружия и диверсантов. Также "контрразведывательные мероприятия" были проведены еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области, напоминает РИА Новости.

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