Люксембург похвалил Китай за усилия по прекращению конфликта на Украине

При этом отмечается опасность "стратегической зависимости" от КНР

Китай делает все для того, чтобы конфликт России с Украиной закончился и чтобы обошлось без применения ядерного оружия. Такое мнение в среду, 30 ноября, высказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

При этом политик предостерег Евросоюз и НАТО от попадания "в стратегическую зависимость" от Китая, поскольку продукция, производимая в КНР, "находит широкое применение в гражданских и военных отраслях".

Ассельборн также заявил, что КНР "по-своему", в отличие от Европы, интерпретирует такие важные для западных стран концепции, как "мультилатерализм во внешней политике" и "права человека", сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН мог бы повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Политик отметил, что Пекин занял ясную позицию против применения или угроз использования атомного оружия.

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