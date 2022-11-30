Керченская паромная переправа приостановила перевозки

В проливе сложились сложные погодные условия

Штормовой ветер привел к остановке работы Керченской паромной переправы во вторник и среду, 29 и 30 ноября. Об этом рассказали в Министерстве транспорта России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, с 29 по 30 ноября паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись.

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Метеорологи предупредили, что до вечера 30 ноября сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек.

Сроки восстановления работы паромной переправы через Керченский пролив в Минтрансе не назвали.

После теракта на Крымском мосту работу Керченской паромной переправы оптимизировали, запустив четыре парома, чтобы обеспечить транспортировку большего числа людей и автомобилей.

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