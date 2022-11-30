Совфед одобрил отставку Кудрина

Матвиенко вручила ему благодарность
Совет Федерации принял постановление об отставке Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты.
Решение принято в среду, 30 ноября. Кудрин освобожден с поста досрочно, передает РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Кудрину благодарность от всех сенаторов за совместную и продуктивную работу.
"Надеемся, что Совфед с вашим приходом будет чаще в топе "Яндекса" - успехов на новой работе!", - сказала Матвиенко Кудрину.
Представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты поступило в Совет Федерации во вторник, 29 ноября.
Кудрин в своем Telegram-канале сообщил, что после ухода из Счетной палаты он планирует работать в "больших проектах", связанных с частным бизнесом. СМИ написали, что он может перейти на работу в "Яндекс".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"