Зима в России: на востоке бушует пурга, в Москву идут январские морозы

Погода опережет свое климатическое развитие

Дальний Восток во власти мощного циклона. Сильные метели - на Сахалине и в Хабаровском крае, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Школьников перевели на дистанционное обучение, закрыты аэропорты и паромная переправа, ограничено движение на федеральных трассах. Непогода бушует и в Магадане, где за двое суток выпала месячная норма осадков.

Первые удары стили приняли на себя Курилы. Пурга здесь бушует уже третий день. Ветер такой силы, что сбивает с ног. Замерзают и птицы. Голуби нахохлились и прижались к земле. Из-за погодных условий на Камчатке в некоторых школах отменили занятия. Циклон, который пришел на Сахалин сегодня утром, спровоцировал опасные волнения моря.

В Хабаровском крае пришлось закрыть два аэропорта. Службы не успевают очистить взлетно-посадочные полосы. Междугородние автобусы – на стоянке. Переправа на Сахалин из-за метели перестала работать. В Сибири тоже морозно. На тюменских АЗС и автомойках – очереди, чтобы отогреть машины. Кого-то непогода застала прямо в дороге. Машины буксуют, закапываясь все глубже в снег. Впрочем, водители в беде друг друга не бросают. Помогают генераторами.

В Магадане снег метет третий день. Из-за сугробов въезды во дворы перекрыты. Фельдшеры и водители скорых берутся за лопаты, чтобы проехать к пациентам.

"Работают более 120 единиц техники. С каждым днем мы увеличиваем технику по дорогам, судя по ситуации. У нас имеется запас ГСМ, чтобы техника бесперебойно работала", - говорит Алексей Сиорпас, министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Зима пришла в Центральную Россию. Водоемы замерзли, рыбаки уже достают первый подледный улов. Январские морозы в декабре придут и в Москву. В конце недели по прогнозам синоптиков ожидается понижение температуры ночью до -14 градусов, в Подмосковье и вовсе до -20. Как говорят специалисты, погода будет опережать свое климатическое развитие почти на два месяца. Но есть и свои плюсы, может, и весна в этом году наступит намного раньше.

Елена Макарова, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".

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