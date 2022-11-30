В ДНР сообщили об освобождении Курдюмовки

Сейчас идет зачистка окраин

Киевские боевики открыли массированный огонь по Донецку и пригородам. Несколько снарядов упали в жилых районах Макеевки. Город частично обесточен. Повреждён многоквартирный дом. Из американских установок "Хаймарс" националисты атаковали Амвросиевку. Три человека ранены в Горловке. Также под огнём ЛНР. В Сватове в результате обстрела погибла женщина. Технику противника выводит из строя российская авиация.

Звено штурмовиков плотно и всеми калибрами обрабатывает северные окраины Курдюмовки. Небольшой городок в Донецкой республике полностью освобожден. Теперь необходимо уничтожить остатки националистов на подступах, не дать им опомниться и контратаковать.

Донбасский фронт для ВСУ "поплыл". Кроме Курдюмовки, боевики отступили еще из нескольких поселков. Это значит, что российская группировка открыла себе дорогу на Артемовск с юга. И теперь националистам здесь грозит полное окружение.

Численный перевес российской артиллерии к украинской - 9 к 1. Подразделения РЭБ постоянно глушат связь ВСУ. С беспилотников определяют координаты позиций, а зенитные комплексы не дают приблизится к району активного наступления ударным и разведывательным дронам боевиков. Как результат - потери радикалов в Артемовске только за эту неделю выросли в 10 раз. То есть до ста человек убитыми и раненными в сутки.

В Запорожье, как утверждают власти, ВСУ планируют еще одну попытку захвата атомной электростанции. Для этой вылазки перебросили в область 700 боевиков. Кстати, подготовленных за рубежом. Один из таких тренировочных центров в Великобритании. Националистов учат тактике городского боя. Даже бронетехника горит натурально. Военная помощь киевским нацистам теперь едва ли не важнейшая задача внешней политики Лондона.

"Мы участвуем в этом, потому что Россия бросает вызов правам человека, верховенству закона, нашим духовным ценностям", - заявляет Бен Уоллес, министр обороны Великобритании.

Яркая иллюстрация современных англо-украинских ценностей – на шевроне одного из боевиков: две ручные гранаты - символ карателей "СС", которых гитлеровцы набирали в зондеркоманды из отпетых уголовников.

"Через пять недель мы увидим 200 подготовленных человек, которые уедут с навыками, необходимыми для победы над Россией", - говорит Джон Харрис, лейтенант учебного центра.

Но пока эти навыки не спасают от смерти ни неонацистов, ни инструкторов. Американец Трент Дэвис, британец Саймон Лингарт, француз Гастон Бессон - все трое ликвидированы. Бессон, кстати, главный вербовщик "Иностранного легиона". Кадровый офицер французских воздушно-десантных войск и элитного спецподразделения. И редкий садист, прославившийся убийствами десятков женщин и детей в Югославии и Сербии. А еще из засады российские военные расстреляли броневик с польскими наемниками. Численность уничтоженных рекрутов из Варшавы с начала СВО уже превышает полторы тысячи человек. Не исключено, своего часа дождутся и польские паны, которые под музыку греются в землянке, сжигая Евангелие на русском языке.

Впрочем, кроме наемников, российские военные активно разыскивают и местных украинских нацистов. Два дня назад в городе Пологи бойцы нашли пыточную камеру. За подобием электрического стула радикалы истязали пленных. Можно представить насколько жестокими были мучения, если даже на столешнице остались следы оплавленного металла.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"