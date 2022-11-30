В Москве стартовали "Русские чтения"

Также стартовала акция "Поделись книгой - стань волонтёром русского языка"

Непревзойдённым произведениям классической отечественной литературы посвящён масштабный Всероссийский проект "Русские чтения". Он стартовал в Москве.

Известные политики, артисты и музыканты поделились отрывками из любимых романов и повестей в стенах Российской государственной библиотеки. Главная цель проекта - предоставить книги как можно большему числу людей и передать произведения регионам, которые воссоединились с Россией.

Также был дан старт всенародной акции "Поделись книгой - стань волонтёром русского языка".

"Русская классика написана так, что человек может к ней вернуться в любой момент своей жизни, в зависимости от настроения, и прочитать каждый раз в том произведении, которое он казалось бы уже читал, что-то новое для себя. Вот этот вот и есть богатство русской литературы и богатство нашей великой страны", - говорит Пётр Толстой, заместитель председателя Государственной думы.

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