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В Москве стартовали "Русские чтения"

14:51
  • среда
  • 30 ноября 2022

Также стартовала акция "Поделись книгой - стань волонтёром русского языка"

Непревзойдённым произведениям классической отечественной литературы посвящён масштабный Всероссийский проект "Русские чтения". Он стартовал в Москве.

Известные политики, артисты и музыканты поделились отрывками из любимых романов и повестей в стенах Российской государственной библиотеки. Главная цель проекта - предоставить книги как можно большему числу людей и передать произведения регионам, которые воссоединились с Россией.

Также был дан старт всенародной акции "Поделись книгой - стань волонтёром русского языка".

"Русская классика написана так, что человек может к ней вернуться в любой момент своей жизни, в зависимости от настроения, и прочитать каждый раз в том произведении, которое он казалось бы уже читал, что-то новое для себя. Вот этот вот и есть богатство русской литературы и богатство нашей великой страны", - говорит Пётр Толстой, заместитель председателя Государственной думы.

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Всероссийский проект "Русские чтения"
Всероссийский проект "Русские чтения"
Всероссийский проект "Русские чтения"
Всероссийский проект "Русские чтения"
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