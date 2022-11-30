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В Москве прошел финал премии "Весна священная"

12:19
  • среда
  • 30 ноября 2022

В финал вышли пять победителей

В Москве состоялся финал конкурса национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Задачи проекта - поиск и поддержка талантливых ребят, увлечённых хореографическим искусством.

В соревновании приняли участие свыше трёхсот коллективов из разных регионов страны. Экспертное жюри оценивало детали номеров и художественное воплощение костюмов. В финал вышли пять победителей.

Торжественная церемония награждения прошла на сцене концертного зала Зарядье. Кроме того, зрителям представили гала-спектакль "Легенда о Ромео и Джульетте". 

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