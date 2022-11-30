В Москве прошел финал премии "Весна священная"

В финал вышли пять победителей
В Москве состоялся финал конкурса национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Задачи проекта - поиск и поддержка талантливых ребят, увлечённых хореографическим искусством.
В соревновании приняли участие свыше трёхсот коллективов из разных регионов страны. Экспертное жюри оценивало детали номеров и художественное воплощение костюмов. В финал вышли пять победителей.
Торжественная церемония награждения прошла на сцене концертного зала Зарядье. Кроме того, зрителям представили гала-спектакль "Легенда о Ромео и Джульетте".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"