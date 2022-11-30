"Трясет как папика": в США возмутились требованиям Зеленского о новой помощи

Украинский президент манипулирует Байденом

В Европе растет недовольство политикой Штатов, которая усугубляет экономический спад и энергокризис в ЕС. Об этом пишет американская Wall Street Journal. По данным издания, правительства стран Старого Света все чаще выражают несогласие из-за растущей зависимости от Вашингтона. И как раз попыткой донести озабоченности ЕС до своего заокеанского патрона выглядит поездка президента Франции в США.

Президент Франции Макрон прилетел в США с государственным визитом. При встрече в аэропорту нарочито дружественные приветствия и широкие улыбки. Но стороны понимают: разговор предстоит крайне непростой. В Вашингтоне французский лидер, считающий себя и одним из лидеров объединенной Европы, намерен поднять крайне болезненные вопросы. В ЕС убеждены, что союз несет основную тяжесть санкций, которые, впрочем, Запад сам же и инициировал. Цены на энергоносители растут, США снижать их на свои поставки для Европы не собирается. Кроме того, администрация Байдена всемерно поддерживает своих производителей и борется с инфляцией в ущерб европейской экономике, пишет издание Politico: "Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на этой неделе выглядит как последнее крупное дипломатическое торжественное мероприятие, на котором Европа может убедить президента США Джо Байдена быть помягче со своими союзниками из ЕС и избежать торговой войны".

Вопрос, услышит ли эти просьбы Джо Байден? Выступая накануне на заводе микроэлектроники в штате Мичиган, он преподнес последние экономические решения администрации как настоящий спасательный круг.

"Инфляция, слава богу, начинает замедляться. Это хорошие новости для праздничного сезона. Но все же потребуется время, чтобы вернуть инфляцию к нормальному уровню. Есть определенные трудности, но мы сосредоточены на этом - боремся с инфляцией, восстанавливаем логистические цепочки и инвестируем в производство. Мы больше не будем в заложниках", - заявил он.

Звучит оптимистично, но одновременно миллиарды долларов вместо американской экономики текут на Украину. Складывается впечатление, что американская администрация стала заложником собственной политики в отношении Киева.

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер считает, что президент Зеленский уже просто манипулирует Вашингтоном: "Кажется, ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу. Так что теперь Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика ещё 55 миллиардов долларов в дополнение к тем 90, которые конгресс уже выделил Украине. На самом деле он имел в виду "гоните бабки".

Похожая ситуация и в Европе. Только там все усугубляется энергетическим кризисом и гиперинфляцией. Теперь европейские политики начинают осознавать, что было сделано не так. Причем, чаще всего прозрение случается с теми, кто уже не у власти. Вот и бывший председатель Социал-демократической партии и экс-глава минфина Германии Оскар Лафонтен в интервью издания Der Westen ставит в вину канцлеру Шольцу то, что происходит сегодня: "Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной. Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру. И не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России".

Лафонтен задается вопросом: как можно было планировать размещение ракет на границах ядерной державы - России. Помимо экономики, о ситуации на Украине сегодня, конечно же, будет говорить президент Франции с Джо Байденом в Вашингтоне. В Европе тем временем царят полярные настроения. В то время как канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия поставит системы ПВО "Пэтриот" не Украине, а Польше, в Латвии, например, убеждены, что Киеву нужно позволить атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Читай: призывают к прямым ударам по России. Такое заявление сделал министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгарс Ринкевичс. Не отстает и Финляндия. Премьер Санна Марин призвала поставить Украине еще больше оружия и ужесточить антироссийские санкции. Воинственность Хельсинки понятна: процесс приема страны в НАТО затягивается. Переговоры с Турцией по этому вопросу плавно перетекают в 2023 год.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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