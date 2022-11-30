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В Европе посчитали потери Украины с начала СВО

11:26
  • среда
  • 30 ноября 2022

Российские активы хотят передает Украине

Потери Украины с начала спецоперации составили свыше 100 тысяч военных.
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Об этом в среду, 30 ноября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди мирных жителей, по ее словам, жертв более 20 тысяч.

Общий ущерб Украине от СВО на данный момент составляет 600 миллиардов евро.  

Кроме того, глава Еврокомиссии предложила создать структуру по управлению замороженными активами ЦБ России и частных активов для поддержки Украины. Сейчас в ЕС заблокированы более 300 миллиардов евро, которые принадлежат России.

"Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - говорится в заявлении ЕК.

Украинская сторона свои потери не озвучивала и заявление ЕК пока не комментировала. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины потребуется более триллиона долларов.

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