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На Запорожской АЭС назначен новый директор

11:21
  • среда
  • 30 ноября 2022

Прежнего директора уличили в работе на СБУ

Новым директором Запорожской атомной электростанции назначен Юрий Черничук. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
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Прежнего директора станции Игоря Мурашова уличили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины — он являлся координатором террористической деятельности. Мурашова выдворили на Украину.

Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алекссевич Черничук.

Как отметил Карчаа, Черничук прежде занимал позицию главного инженера и является "гипертрофированно порядочным человеком", сообщает РИА Новости.

Ранее в администрации Энергодара подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, идет перевод персонала АЭС под юрисдикцию российской эксплуатирующей компании, а работникам оформляют паспорта граждан Российской Федерации.

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