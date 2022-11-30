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Москвичам рассказали о погоде в первые выходные зимы

11:59
  • среда
  • 30 ноября 2022

Температура будет ниже нормы

Морозная погода до минус 10 градусов и без осадков ожидает москвичей в выходные 3 и 4 декабря. Об этом в среду, 30 ноября, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ночь на 30 ноября стала в Москве рекордно холодной

Метеоролог отметила, что будет облачно с прояснениями. По ночам столбики термометров могут опускаться до минус 15 градусов, дневная температура будет составлять от минус 5 до минус 10 градусов. Такой температурный режим ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

При этом фон атмосферного давления будет высоким. Позднякова допустила, что в один из выходных дней установится рекордно высокое атмосферное давление, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе со среды будет больше соответствовать последней пятидневке января — самому холодному климатическому периоду. При этом погода будет комфортной в этот период: звездные ночи, солнечные дни, искрящийся снег.

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