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Дети мобилизованных получат билеты на традиционные новогодние елки мэра Москвы

12:14
  • среда
  • 30 ноября 2022

Всего приглашение получили более 42 тысяч детей

Дети мобилизованных граждан получат билеты на традиционную Елку Мэра Москвы в Гостином дворе, которые пройдут с 24 декабря по 6 января 2023 года. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Приглашения на праздничные представления от имени Сергея Собянина получили более 42 тысяч детей, отличившихся в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей.

В этом году гости отправятся навстречу сказкам и чудесам на волшебном экспрессе. Он заберет их в фойе на праздничном вокзале. Здесь же маленьких пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка, а помощники волшебника помогут им найти свои места в зале. Гостей ждут праздничное представление, а также карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами известных фильмов и мульфильмов, карусель, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим, необычные новогодние фотозоны и декорации. Родители и сопровождающие, не планирующие посещать музыкальный спектакль, смогут провести время в мульткинотеатре.

 

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