Москвичи смогут передать новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Пункты сбора откроются во всех округах столицы

В парках и на ярмарках столицы начнут работу пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", все желающие смогут принести подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов России. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в пресс-служба комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

На 48 площадках столицы откроются штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В них можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года.

В комитете добавили, что военнослужащим можно будет передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости.

С 1 декабря 21 штаб "Москва помогает" начнет работать в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других, а также в саду имени Баумана и "Эрмитаж". С 9 декабря передать подарки малышам можно будет на 19 ярмарочных и праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще восемь пунктов сбора откроется 23 декабря.

Праздничные штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" будут открыты ежедневно с 10:00 до 19:00 во всех округах столицы.

Помогут в работе пунктов сбора волонтеры: они будут принимать подарки, проверять сроки годности, целостность упаковки и готовить их к дальнейшей транспортировке.

Ранее сообщалось, что вырученные деньги с новогодних мероприятий Москва направит на поддержку спецоперации. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что не нужны дополнительные траты по закупке какого-то дополнительного оборудования для украшения города — нужно использовать то, что уже есть.

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