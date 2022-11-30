В России с коронавирусом госпитализирован 1341 человек

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализирован 1341 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6088 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5557 человек, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1405 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 210. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 598 человек, в Московской области – 203.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21590828 случаев заболевания, зарегистрировано 392002 летальных исхода.

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