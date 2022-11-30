Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости в Москве перевыполнен почти на треть

В городе создаются комфортные условия для досуга, работы и жизни

В Москве годовой план ввода недвижимости перевыполнен почти на треть - Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров.

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 миллиона квадратных метров, что превысило намеченные показатели почти на треть", – сообщил он.

Почти 5,9 миллиона квадратных метров из общего объема ввода пришлось на жильё. Это значительно превышает показатели, установленные в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Помимо жилья, сдано 13 социально-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений, добавил Бочкарёв. Также в городе активно создаются точки экономического роста и деловой активности.

"С начала года введено 17 административных и офисных комплексов, 11 промышленно-производственных объектов, а также 15 торговых и бытовых центров", – уточнил Бочкарёв.

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