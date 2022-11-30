В Перми горит ТЭЦ-9

На месте работают пожарные
В Перми загорелась крыша одного из цехов теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-9).
ЧП произошло по адресу: ул. Промышленная, 103. Пожару присвоен третий номер сложности, рассказали ТАСС в экстренных службах.
На месте работают 79 пожарных и 23 единицы техники. Площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России.
СМИ пишут, что кровля горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуированы 500 человек. Есть угроза перехода огня на другие здания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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