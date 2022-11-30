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Путин рассказал об увеличении бюджетных расходов на социальную сферу

12:20
  • среда
  • 30 ноября 2022

Это отражено в трехлетнем бюджете

Доля государственных расходов на социальную сферу в целом последовательно увеличивается. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Президент выступил по видеосвязи на церемонии открытия новых и реконструированных объектов инфраструктуры в регионах. Глава государства отметил, что соответствующий подход зафиксирован в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Владимир Путин также заявил, что России нужно увеличивать масштаб и динамику в создании социальных объектов. При этом планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются, несмотря на все текущие сложности и вызовы, цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее в ходе опроса за то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование, высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных.

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