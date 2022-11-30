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Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине

12:39
  • среда
  • 30 ноября 2022

Брюссель выразил готовность начать работу в этом направлении

Европейская комиссия предлагает учредить специальный международный суд по Украине под эгидой ООН. Об этом в среду, 30 ноября, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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Политик подчеркнула, что Брюссель продолжает поддерживать Международный уголовный суд, однако предлагает создать и особый орган для судебных разбирательств событий на Украине.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия "готова начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специального суда", который будет предназначен "для расследования и судебного преследования агрессии России", сообщается на официальном сайте ЕК.

Ранее министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз нуждается в специальных инструментах для привлечения российских властей к ответственности за "преступления на Украине". Политик призвал коллег продвинуться "в европейской дискуссии об основных принципах того, как мы будем подходить к России".

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