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Умер бывший лидер Китая

12:26
  • среда
  • 30 ноября 2022

Ему было 96 лет

В Шанхае скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет. О смерти экс-лидера Китая сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны.

"Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно", - говорится в сообщении.

Цзян Цзэминь был генеральным секретарем ЦК КПК с 1989 по 2002 год. С 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР.

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