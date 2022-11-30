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Путин провел разговор с Мирзиеевым

12:43
  • среда
  • 30 ноября 2022

Москва и Ташкент обсудили расширение сотрудничества

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин провели телефонный разговор в среду, 30 ноября.

Лидеры стран обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление двусторонних отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского президента.

Путин и Мирзиеев отметили продолжающиеся активные контакты на разных уровнях и набирающую обороты совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне.

Ранее стало известно, что Россия, Казахстан и Узбекистан обсудили создание тройственного газового союза". В Кремле подчеркнули, что эта идея очень актуально для трех стран.

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