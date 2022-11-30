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Собянин: Москва обеспечит стабильные поставки аккумуляторов для городского электротранспорта

12:45
  • среда
  • 30 ноября 2022

Город заключит офсетный контракт на поставку аккумуляторов для электротранспорта

Москва привлечет инвесторов для создания производства аккумуляторов для электротранспорта. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории столицы производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта, в том числе для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов.

Правительство Москвы со своей стороны обязуется закупать выпускаемую продукцию в течение семи лет. Это гарантирует стабильность поставок аккумуляторных батарей для городского электротранспорта.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 миллиардов рублей. Производство будет организовано на одной из площадок ОЭЗ "Технополис "Москва".

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