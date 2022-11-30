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Минобороны рассказало об авиапатрулях России и Китая в АТР

13:00
  • среда
  • 30 ноября 2022

С российской стороны в патрулировании задействованы Ту-95МС

Российские и китайские самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что патрулирование осуществляла авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 8 часов. При этом самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушения воздушного пространства иностранных государств не допускались, цитирует сообщение Минобороны "Интерфакс".

В сентябре Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия и Китай обеспокоены эскалацией напряженности в Азии со стороны США, отметили на переговорах секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

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