Путин связал развитие России с качеством жизни россиян

Президент отметил важность социальной политики государства

Уверенное развитие России зависит прежде всего от нового качества жизни в регионах. Такое заявление в среду, 30 ноября, сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.

Путин выразил благодарность регионам, специалистам строительной отрасли и всем, кто вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития и повышения качества жизни россиян.

Президент подчеркнул, что стратегические социальные приоритеты в России остаются неизменными. В центре внимания всегда будет семья, дети, человек, его здоровье и образование, широкие возможности для самореализации, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отмечал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан.

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