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Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ в Перми

13:01
  • среда
  • 30 ноября 2022

Один из них находится в состоянии клинической смерти

В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми.
В Перми горит ТЭЦ-9

ЧП произошло из-за ремонтных работ на крыше одного из цехов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

По предварительным данным, пострадали три человека – рабочие, которые ремонтировали конструкцию. Им оказывается необходимая помощь.

"Сейчас два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи ", - добавили в главке.

На данный момент открытое горение ликвидировано, тушение пожара продолжается. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

К месту пожара выехали сотрудники территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они осмотрят место происшествия.

Последствий для надежного энергоснабжения потребителей из-за пожара на ТЭЦ-9 в Перми нет, сообщили ТАСС в министерстве энергетики России.

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Пожар на территории ТЭЦ-9 в Перми
Пожар на территории ТЭЦ-9 в Перми
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