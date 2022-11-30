Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ в Перми

Один из них находится в состоянии клинической смерти

В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми.

ЧП произошло из-за ремонтных работ на крыше одного из цехов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

По предварительным данным, пострадали три человека – рабочие, которые ремонтировали конструкцию. Им оказывается необходимая помощь.

"Сейчас два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи ", - добавили в главке.

На данный момент открытое горение ликвидировано, тушение пожара продолжается. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

К месту пожара выехали сотрудники территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они осмотрят место происшествия.

Последствий для надежного энергоснабжения потребителей из-за пожара на ТЭЦ-9 в Перми нет, сообщили ТАСС в министерстве энергетики России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"