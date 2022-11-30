Шойгу рассказал о тестировании в СВО новых способов применения артиллерии

Опыт непрерывно совершенствуется

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.

Об этом заявил министр обороны нашей страны Сергей Шойгу. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные образцы вооружения.

Кроме того, совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника.

"К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу в ходе коллегии Минобороны.

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