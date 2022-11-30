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Финансирование гособоронзаказа в России вырастет почти в 1,5 раза

13:41
  • среда
  • 30 ноября 2022

Важно сохранить максимально возможный объем производства

Россия нарастит финансирование выпуска военной продукции в рамках гособоронзаказа почти в 1,5 раза в 2023 году. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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Глава Минобороры отметил, что это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

Важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска, продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня задача номер один — сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности российских Вооружённых Сил. Получаемый в ходе спецоперации опыт нужно использовать для повышения качества и надежности, а также боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия и отечественной продукции военного назначения.

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