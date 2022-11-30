Минобороны: 300 тысяч резервистов уже прошли подготовку на полигонах

Их обучали более трех тысяч инструкторов

Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца.

Об этом с среду, 30 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии.

"За два месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев. В учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи", - сообщил глава Минобороны.

Воинские формирования обучают около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии, добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.

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