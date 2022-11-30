Культура, наука, история: Минкульт назвал приоритетные темы кинопроизводства

Выбор тем будет учитываться при распределении господдержки кинематографистов

Министерство культуры России определило 17 приоритетных для кинопроизводства тем на 2023 год. В ведомстве выразили надежду на то, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства.

Глава Минкульта Ольга Любимова призвала делать акцент на "противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров".

В число приоритетных тем попали культура России, сохранение и распространение традиционных ценностей, наука России (инновации, технологии, приоритеты), историческое кино, экранизации классики, ленты о выдающихся личностях, популяризация службы в Вооруженных силах России, единение общества вокруг поддержки армии, усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель департамента кинематографии Министерства культуры России Дмитрий Давиденко рассказал, что законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. В 2023 году будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 – 12,28 млрд рублей ежегодно.

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