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Минтранс оценил стоимость авиабилетов в России в 2022 году

14:24
  • среда
  • 30 ноября 2022

Резкого роста цен летом не произошло

Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в 2022 году стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет.
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"В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", - сказал глава Минтранса (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что всплеск стоимости билетов в летний период не был зафиксирован, хотя стоимость авиакеросина в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%.

"По оценкам крупнейших авиакомпаний, если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20-25%", - уточнил Савельев.

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