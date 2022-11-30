В школе на севере Афганистана произошел взрыв

Погибли не менее 10 учеников

Как сообщила газета Hasht e Subh, в афганской провинции Саманган в среду во время общей молитвы в религиозной школе произошел взрыв.

Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях города Айбак. Погибли по меньшей мере 10 учеников.

В настоящее время местные власти уточняют точное число погибших и пострадавших.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России) пока не давало официальных комментариев по поводу случившегося.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"