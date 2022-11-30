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В школе на севере Афганистана произошел взрыв

13:46
  • среда
  • 30 ноября 2022

Погибли не менее 10 учеников

Как сообщила газета Hasht e Subh, в афганской провинции Саманган в среду во время общей молитвы в религиозной школе произошел взрыв.

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Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях города Айбак. Погибли по меньшей мере 10 учеников.

В настоящее время местные власти уточняют точное число погибших и пострадавших.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России) пока не давало официальных комментариев по поводу случившегося.

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