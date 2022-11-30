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В Москве обсуждают современные технологии в умном городе

14:56
  • среда
  • 30 ноября 2022

Форум-выставка посвящена цифровизации строительной отрасли

В Москве проходит форум-выставка "Современные технологии в умном городе". Мероприятие посвящено цифровизации строительной отрасли.

Среди участников - представители российских инновационных компаний, органов исполнительной власти и образовательных учреждений. Они подведут итоги уходящего года и поговорят о дальнейшем развитии индустрии. Обсудят, с какими трудностями может столкнутся бизнес в условиях экономической нестабильности в мире и на какие технологии строит обратить внимание.
 

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Форум-выставка "Современные технологии в умном городе"
Форум-выставка "Современные технологии в умном городе"
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