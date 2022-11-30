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В Москве прошел городской отраслевой форум печати

14:56
  • среда
  • 30 ноября 2022

Обсуждали актуальные вопросы рынка

В столице наградили лучших профессионалов в сфере издания и распространения печатных СМИ, а также журналистов и фоторепортеров, освещающих жизнь в стране и мегаполисе.

Церемония прошла в рамках городского отраслевого форума. Его участники обсудили актуальные проблемы, с которыми столкнулась сфера за последнее время и меры государственной поддержки.

Кроме того, были презентованы результаты мониторинга рынка печатных и электронных СМИ. Так, аналитики отмечают неуклонный рост интереса к информационным изданиям и новостным порталам.

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