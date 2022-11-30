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В Москве задержали мужчину, грабившего пенсионерок

15:07
  • среда
  • 30 ноября 2022

Свою вину он отрицает

В Москве задержан мужчина, который предлагал помощь пожилым женщинам. И в награду за свою отзывчивость обворовывал их квартиры. Всего он похитил не менее 200 тысяч рублей. 

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50-летний мужчина на допросе - подозреваемый в грабеже. Подходил к женщинам, знакомился. А сейчас свою вину он стойко отрицает.

"Говорит: кис-кис-кис. А потом выходит, но не подходит ко мне, я издали его наблюдала, я сидела на лавочке, а он около двери. И говорит: вы киску здесь не видели? А я ему даю наводящий вопрос: которая серая и без хвоста? Он кивает, говорит: я ее подкармливаю. Я говорю: как вы ее подкармливаете, если я вообще вас не знаю", - рассказывает пострадавшая.

Так знакомство и завязалось. Незнакомец представился новым соседом. С пятого этажа. Пожаловался на отключение воды и напросился в гости к пенсионерке.

"Я поверила, что они переезжают в более большую квартиру, а мы теперь в этой. Но мы приехали раньше времени, говорит, поэтому теперь ютимся вместе с ними. И у меня еще мама приехала, привезла полно фруктов: и арбузы, и дыни, и виноград, и я очень хочу вас угостить", - продолжает женщина.

Но угощений пенсионерка так и не дождалась. Взяв сумки для фруктов, мужчина не торопился уходить из квартиры. Сначала попросил разменять деньги, потом внезапно захотел воды.

"И вот пока я набирала воду, слышу - хлопнула дверь. Гляжу, на подоконнике не лежат две пятитысячных, и дверь открыта, я ринулась, а его нет. Слышу - бежит по лестнице, я ему вслед кричу: куда же ты, с деньгами-то моими", - вспоминает пострадавшая.

Возвращать беглеца пришлось уже полицейским. Они установили, что такая схема им уже использовалась.

"В ходе расследования полицейскими установлена причастность задержанного к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Мужчина под тем же предлогом проник в квартиру 72-летней жительницы Подольска и похитил 95 тысяч рублей", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

На этом знакомства с доверчивыми пенсионерками прекращены. Теперь общительный злоумышленник проводит время за решеткой.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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