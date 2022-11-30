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В Реутове поймали преступника спустя 19 лет

15:08
  • среда
  • 30 ноября 2022

Преступление было совершено в декабре 2003 года

В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве, которого искали 19 лет.

По данным следствия, 6 декабря 2003 года на привокзальной площади Реутова мужчина устроил стрельбу. Один из пострадавших скончался на месте. Другого спасли медики. Преступник скрылся.

Долгие годы он находился в федеральном и международном розыске. Специальная группа не прекращала поиск преступника. В результате удалось установить адрес фактического проживания подозреваемого, где его и задержали оперативники.

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