В Реутове поймали преступника спустя 19 лет

Преступление было совершено в декабре 2003 года

В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве, которого искали 19 лет.

По данным следствия, 6 декабря 2003 года на привокзальной площади Реутова мужчина устроил стрельбу. Один из пострадавших скончался на месте. Другого спасли медики. Преступник скрылся.

Долгие годы он находился в федеральном и международном розыске. Специальная группа не прекращала поиск преступника. В результате удалось установить адрес фактического проживания подозреваемого, где его и задержали оперативники.

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