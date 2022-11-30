На сцену Большого театра возвращается легендарная постановка

Это "Шопениана" в хореографии Михаила Фокина

Сегодня вечером в Большом театре - долгожданная премьера. Легендарная "Шопениана" в хореографии Михаила Фокина после долгого перерыва возвращается на историческую сцену. Сюжета как такового в постановке нет. Это - тончайшие образы, рожденные музыкой Шопена. Которые великий реформатор танца соединил в изящную композицию.

Эту премьеру в Большом называют "возвращением шедевров". На исторической сцене главного театра страны встретятся ослепительный романтизм и классика.

Легкие, бесконечно нежные и притягательные - в "Шопениане" Михаила Фокина на сцене не люди, а настроения. В постановке когда-то блистали Павлова, Карсавина, Нижинский. Сложно представить, что со дня премьеры прошло более века. Настолько все близко и виртуозно.

"Когда руководство планирует кого-то на балеринское звание или звание танцовщика, то первые проходят "Шопенианой". Как билет в будущее. Но не контрамарка", - отметил Вадим Гуляев, балетмейстер возобновления "Шопенианы".

Учитывая, что в Большом сейчас - шесть составов возобновленной "Шопенианы", восторг балетмейстеров от работы с труппой вполне объясним. С их легкой руки сюита перестала быть бессюжетной.

"Это свободная история, которую мы рассказываем. Но отношения между героями, конечно же, есть. Поэт выбирает музу", - говорит заслуженная артистка России Евгения Образцова.

Эфемерностью пронизаны и декорации, и костюмы. Что из зрительного зала, что из-за кулис - совершенство.

"Этот балет меня преследует с детства. Я когда-то танцевал его сам - фрагмент этого спектакля. Проходил все сценические пути этой версии. И с удовольствием переношу эту версию на сцену Большого театра", - сказал балетмейстер Юрий Бурлака.

Именно эта версия была показана балетмейстером императорских театров в 1881-ом. Гран Па тогда назвали фабрикой драгоценностей по причине высшего мастерства каждой из балерин. Судя по нынешнему сильнейшему составу, ничего не изменилось .

В театре уверены: этот вечер балета зрителям необходим. Потому что ценность классики не меняется.

"Это источник и эмоций, и впечатлений. Но самое-то главное - это те работы, которые нам дают возможность идти вперед", - подчеркнул Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы.

В Большом иначе не умеют. Даря одним счастливые детские воспоминания, другим - радость впервые видеть чистую каноническую красоту.

Ольга Стрельцова, Павел Суменков, Станислав Курсов, "ТВ Центр"

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