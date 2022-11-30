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Москвичи стали свидетелями необычного природного явления

15:25
  • среда
  • 30 ноября 2022

Вокруг солнца появилось светящееся кольцо

Утром в среду москвичи наблюдали необычное природное явление - гало. Так называют светящееся кольцо вокруг солнца, передает "ТВ Центр".

Картина яркая и редкая. Ореол вокруг источника света возникает благодаря сильным морозам. Конец ноября выдался аномально холодным. Вот и результат.

Свечение создают мельчайшие ледяные кристаллы, которые находятся в атмосфере. Через них и проходит свет, образуя кольцо, сотканное из алмазной пыли. 

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