Москву начали украшать к Новому году

Световые арт-объекты появятся в парках и скверах, на улицах и площадях

До Нового года почти месяц, но Москву уже начали украшать. Использовать будут конструкции прошлого года, которые обновят, передает "ТВ Центр".

Световые арт-объекты появятся в парках и скверах, на улицах и площадях. Особую атмосферу создадут, главные символы праздника - ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Без мерцающих декораций настоящая зимняя сказка не получилась бы. Чтобы инсталляции не подвели, прежде чем отправить их на городские площади, все заранее проверяют и ремонтируют.

"Примерно до 30 процентов от конструкции, в зависимости от погодных условий, как она стоит. Все конструкции выставлены на улице, бывает всякое: и окись диодов, и обрывы, механические повреждения, если дети играют, катаются, бывают дефекты", - рассказал Артем Родкин, заместитель начальника отдела учета материальных ценностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"