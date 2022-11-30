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Москву начали украшать к Новому году

15:21
  • среда
  • 30 ноября 2022

Световые арт-объекты появятся в парках и скверах, на улицах и площадях

До Нового года почти месяц, но Москву уже начали украшать. Использовать будут конструкции прошлого года, которые обновят, передает "ТВ Центр".
Решение москвичей: столицу украсят к Новому году

Световые арт-объекты появятся в парках и скверах, на улицах и площадях. Особую атмосферу создадут, главные символы праздника - ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Без мерцающих декораций настоящая зимняя сказка не получилась бы. Чтобы инсталляции не подвели, прежде чем отправить их на городские площади, все заранее проверяют и ремонтируют. 

"Примерно до 30 процентов от конструкции, в зависимости от погодных условий, как она стоит. Все конструкции выставлены на улице, бывает всякое: и окись диодов, и обрывы, механические повреждения, если дети играют, катаются, бывают дефекты", - рассказал Артем Родкин, заместитель начальника отдела учета материальных ценностей. 

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Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
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