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Из обращения главы ЕК убрали упоминание о гибели 100 тысяч украинских военных

13:49
  • среда
  • 30 ноября 2022

Ролик обрезали и снова залили в аккаунт

Еврокомиссия удалила из видеообращения и письменного заявления Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных.
В Европе посчитали потери Украины с начала СВО

Текст и видео были опубликованы 30 ноября на сайте Еврокомиссии и в ее соцсетях. Затем ролик обрезали и снова залили в аккаунт. В нем осталась только речь Урсулы фон дер Ляйен про оценку экономического ущерба.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат заявила, что в речи главы ЕК была допущена "неточность", передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции потери ВСУ превысили 100 тысяч человек. Она также оценила ущерб Украины в 600 млрд евро.

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